Londres revela o percurso de 12.875 km do revezamento da tocha olímpica

LONDRES - Os organizadores do Jogos Olímpicos de Londres anunciaram nesta segunda-feira a rota detalhada do revezamento da tocha olímpica, que terá um percurso de 12.875 quilômetros. Um total de 8 mil pessoas vão carregar a chama olímpica pela Grã-Bretanha e Irlanda a partir do dia 19 de maio, de acordo com os organizadores.

Os participantes do revezamento da tocha olímpica incluem um soldado que perdeu três membros, devido à uma explosão no Afeganistão. O percurso da chama olímpica vai durar 70 dias e será feito principalmente com corridas, mas também terá trechos em outros tipos de transporte, incluindo embarcações de remo através do rio Tâmisa.

O revezamento da tocha olímpica terá um garoto de 12 anos como participante mais novo. Já a londrina Dina Gould, que completará 100 anos em 23 de maio, será a pessoa mais velha a participar do evento. Os organizadores da Olimpíada disseram nesta segunda-feira que o revezamento vai passar em um raio de 16 quilômetros por 95% da população da Grã-Bretanha.

O Comitê Olímpico Internacional decidiu que o revezamento passasse a ser feito apenas no país anfitrião após o evento relativo aos Jogos de Pequim, em 2008, ser interrompido durante manifestações contra a situação dos direitos humanos na China.

Os detalhes dos dois dias finais do revezamento e os nomes de quem vai levar a chama para dentro do Estádio Olímpico estão sendo mantidos em segredo. A abertura da Olimpíada de Londres está marcado para 27 de julho. Os Jogos serão encerrados em 12 de agosto.