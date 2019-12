Londrina aciona STJD contra o Figueirense para evitar rebaixamento na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro já acabou, mas ainda pode mudar a sua classificação final. O Londrina enviou um pedido de liminar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo para que os rebaixamento da segunda divisão nacional.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Fluminense x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Segundo o posicionamento do Londrina, um dos times que terminou a competição na zona de rebaixamento, o Figueirense deveria perder pontos, sendo rebaixamento em seu lugar - a equipe paranaense foi a 17ª colocada, uma atrás da catarinense.

"O Londrina Esporte Clube comunica que ingressou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com pedido de liminar quanto à homologação do resultado final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2019. Na medida cautelar, o clube alviceleste sinaliza para irregularidades cometidas pelo Figueirense Futebol Clube durante a disputa da competição", afirma o Londrina em comunicado.

A reclamação se dá por causa do W.O do Figueirense, que não entrou em campo para a partida contra o Cuiabá, pela 17.ª rodada, na Arena Pantanal. Segundo este parecer jurídico, o W.O foi uma irregularidade na competição já que o Figueirense perdeu apenas os pontos dessa partida, que foi decretada como vitória do Cuiabá por 3 a 0.

Na visão do Londrina, o Figueirense deveria ter o jogo considerado como uma derrota e ainda perder mais pontos. Além disso, o clube paranaense questiona um caso já julgado pelo STJD, envolvendo atrasos de salário do Figueirense. O clube foi absolvido, mas as provas apresentadas não teriam sido suficientes.

O pedido de liminar foi enviado ao STJD nesta terça-feira e será avaliado por Paulo César Salomão Filho, presidente do órgão da justiça desportiva.