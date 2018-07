Londrina empata com lanterna Sampaio Corrêa e fica em sexto lugar na Série B Na briga para se reaproximar do G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina vacilou no estádio do Café, em Londrina (PR), e ficou apenas no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, pela 17.ª rodada. O placar levou o time da casa para o sexto lugar com 25 pontos, ainda muito distante do Atlético Goianiense, o quarto com 29. Do outro lado, o clube maranhense se mantém na lanterna, com apenas 12 pontos.