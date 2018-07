Londrina passa pelo Brasil-RS em casa e começa a sonhar com o G4 da Série B

Mesmo atuando de uma forma mais recuada - todos os homens atrás da linha de meio de campo -, o Brasil criou as melhores chances de gol nos primeiros 45 minutos. Sem Keirrison, ex-Palmeiras, o Londrina não conseguiu se encontrar em campo e optou por tentar de longa distância. O clube gaúcho continuou apostando na velocidade de seus atacantes, mas o placar não saiu do zero durante a primeira etapa.

No segundo tempo, o Londrina voltou com uma postura totalmente diferente e saiu na pressão em cima do Brasil. Logo no minuto inicial, Germano recebeu em cima do gol e testou firme para defesa do goleiro Eduardo Martini. Na sobra, Rafael Gava chutou, mas também parou no arqueiro, que não conseguiu segurar a tentativa do veterano Itamar. Aos três, o atacante recebeu cruzamento de Léo Pelé na marca de pênalti e cabeceou para o fundo das redes.

O Brasil chegou a empatar aos 10 minutos com Felipe Garcia, porém o árbitro paraibano Pablo dos Santos Alves acabou anulando o lance pegando mão do atacante da equipe pelotense.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Londrina enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira, às 21h30, novamente no estádio do Café, em Londrina. No sábado, o Brasil recebe o Joinville às 16 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 0 BRASIL-RS

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Luizão, Matheus e Léo Pelé; Germano, Netinho (Igor Miranda) e Rafael Gava; Paulinho Moccelin (Bidía), Itamar (Bruno Batata) e Jô. Técnico: Aléssio Antunes (auxiliar).

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Weldinho, Teco, Leandro Camilo e Eduardo Brock; Nem, Washington (Elias) e Clébson; Marcos Paraná (Nathan), Ramon (Nena) e Felipe Garcia. Técnico: Rogério Zimmermann.

GOL - Itamar, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bidía, Netinho e Marcelo Rangel (Londrina); Washington, Teco e Felipe Garcia (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

RENDA - R$ 41.570,00.

PÚBLICO - 2.815 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).