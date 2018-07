Londrinos reclamam de estátua do Cristo proposta pelo Brasil

A Embratur quer instalar uma réplica temporária de 40 metros perto do topo do Primrose Hill, na zona norte de Londres, como parte de um pacote de atividades promocionais destinadas a divulgar a Olimpíada do Rio-16 na cidade-sede dos Jogos de 2012.

Primrose Hill é um bairro que abriga influentes parlamentares de oposição, e também escritores, atores e modelos. Alguns moradores são favoráveis à instalação da estátua no morro, que tem vista panorâmica para a capital britânica, mas outros prometem lutar contra isso.

"É um lugar muito especial, ele não precisa de nenhuma construção por cima. Vai ter briga", disse Malcolm Kafetz, presidente da entidade Amigos de Primrose Hill. "Quando você começar a deixar que uma pessoa anuncie em cima do morro, todo mundo vai querer."

O governo britânico prepara uma campanha para promover a cultura e os negócios do país no mundo todo nos meses que antecedem a Olimpíada deste ano, o que inclui projetar imagens da capital britânica no Pão de Açúcar, no Rio.

Já a Embratur pretende aproveitar para divulgar a cidade-sede da Olimpíada seguinte, e contratou uma consultoria londrina para discretamente sondar a reação à construção de uma réplica do cartão-postal carioca.

"Estamos surpresos por vermos essa história no noticiário, já que se trata apenas de um conceito que estava sendo considerado como parte de uma plataforma mais ampla de atividades promocionais da Embratur e do governo brasileiro para 2012, quando o foco se transfere de Londres para o Rio", disse a agência brasileira de turismo em nota.

"As conversas exploratórias preliminares estavam sendo iniciadas com os interessados da comunidade de Primrose Hill e com as autoridades locais para avaliar a opinião local quanto à instalação temporária que esperávamos que fosse um marco celebratório que ajudaria a dar ao distrito londrino de Camdem e Primrose Hill uma oportunidade de ser parte da história olímpica."

O bairro tem mansões milionárias, e é frequentado por adeptos de caminhadas e por celebridades como o ator Jude Law, a modelo Kate Moss, o escritor Martin Amis e o cantor Enrique Iglesias.

As imagens do projeto da réplica ainda não foram divulgadas, mas ela seria visível a vários quilômetros, por estar em um dos pontos culminantes da cidade.

O conselho do bairro foi procurado informalmente, mas nenhuma solicitação formal para a instalação da estátua foi protocolada.

Kafetz disse que a forte oposição entre os 1.100 integrantes da associação e entre outros moradores já foi manifestada, mais com base na preservação do patrimônio do que por razões religiosas.

"Não somos radicais, só queremos que deixem Primrose Hill em paz", acrescentou ele.

Mick Hudspeth, dirigente da Associação Comunitária de Primrose Hill, disse que consideraria "bem divertido ter (a estátua) por lá". "Temos no momento uma campanha em andamento para salvar a biblioteca local, então estamos pensando em como podemos juntar as duas coisas", brincou.