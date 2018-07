Longa marcha para o pódio olímpico

SÃO PAULO - O ano olímpico já começou, mas o Brasil ainda percorrerá um longo caminho até completar sua delegação para os Jogos de Londres, em julho. Após um 2011 agitado, com Mundiais e o Pan, 2012 será feito de um calendário apertado. Atletas e equipes terão de janeiro a fim de junho para se garantir na competição - a ginástica artística e de trampolim inauguram a corrida, no Pré-Olímpico que começa na terça-feira.

O Brasil soma até agora 142 atletas classificados - em Pequim, a delegação teve 277 competidores. Às vésperas da disputa, o País vê um cartel considerável de favoritos. Mas algumas modalidades acostumadas ao brilho passam por dificuldades e tentam minimizar as chances de vexame.

O caso mais evidente é o do vôlei feminino. As atuais campeãs olímpicas ainda vão ter de brigar pela classificação no Pré-Olímpico, em maio. A ginástica, sem renovação, depende muito de Daiane dos Santos, Daniele Hypólito e Jade Barbosa para levar equipe completa. O futebol feminino passou 2011 em branco e com novo técnico, tenta sonhar com o ouro inédito. O basquete feminino, que fracassou no Pan, sofreu outra troca no comando.

Por outro lado, alguns atletas precisam manter os bons resultados e lidar com o favoritismo. Já garantidos em Londres, Cesar Cielo e Fabiana Murer são esperança de medalha, assim como os velejadores Robert Scheidt e Bruno Prada - todos campeões mundiais em 2011. Os ginastas Arthur Zanetti e Diego Hypólito, com passaporte carimbado, conquistaram a prata e o bronze no Mundial do Japão. O judô, por sua vez, deve garantir resultado inédito ao classificar todas as categorias para os Jogos.

Nos esportes coletivos, o Brasil celebra o handebol feminino, que vem do histórico 5.º lugar no Mundial de São Paulo, e o retorno do basquete masculino aos Jogos após 16 anos. A expectativa também é para que venha o inédito ouro no futebol masculino, com Neymar e companhia.