Phelps faz 8º melhor tempo da história e dá recado a rivais

Michael Phelps está de volta. Agora, ao que tudo indica, para ampliar sua enorme coleção de medalhas de ouro olímpica. Fora do Mundial de Kazan (Rússia) em punição por dirigir embriagado, o astro venceu sexta-feira à noite a prova de 200m borboleta no Campeonato Norte-Americano de Natação com o incrível tempo de 1min52s94.

O resultado é o melhor feito por um nadador desde a proibição dos trajes tecnológicos, ao fim da temporada de 2009. Também é o oitavo melhor de todos os tempos - sete dessas marcas são de Phelps, outra de Laszlo Cseh. O tempo daria ao norte-americano o título olímpico de Londres (que ele perdeu para Cseh) e o faria campeão mundial com sobras este ano.

Afinal, Cseh venceu em Kazan com 1min53s48. Phelps até chegou a se classificar para o Mundial, mas não foi à Rússia em punição por ter sido flagrado dirigindo embriagado em setembro. Ele retornou no GP de Mesa, etapa do circuito Pro Swim, em abril passado. Foi exatamente em Mesa, em 2014, que Phelps fez seu retorno à piscina depois da aposentadoria ao fim dos Jogos de Londres.

Agora que está de volta não apenas às piscinas, mas ao auge da forma, Phelps comemorou muito quando viu seu tempo no placar e ergueu o dedo indicador, deixando claro que é o número 1. "Eu acho que isso só mostra que tudo é possível se você deseja essa coisa o suficiente. Eu posso fazer tudo que eu colocar na minha cabeça", avisou.

"Eu gostaria de estar lá (no Mundial), mas estou feliz de estar aqui", disse o nadador, que confirmou que a ausência em Kazan o motivou a nadar mais rápido em San Antonio. "Foi uma das melhores nadadas dele", comentou o técnico Bob Bowman.