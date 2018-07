Longe do auge, Cielo ganha os 50 m na Itália Cesar Cielo venceu ontem a disputa dos 50 m livre no Trofeo Settecolli, na Itália, última competição antes dos Jogos de Londres. Ganhou com o tempo de 22s17. Ele lidera o ranking mundial da prova em 2012 com 21s38.