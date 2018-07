Longe do auge, Cielo vence na Itália

A marca ficou longe de sua melhor aparição no ano. Cielo venceu com o tempo de 22s17. Ele lidera o ranking mundial da prova em 2012 com 21s38, conquistado no Troféu Maria Lenk, em abril. Em segundo lugar, veio o francês Florent Manadou, um décimo mais lento. Bruno Fratus, que também disputará os 50 m em Londres, foi o 5.º, com 22s37.

No sábado, Cielo nada as eliminatórias dos 100 m livre. Na prova, não encontrará seus principais rivais, especialmente o australiano James Magnussen, que é líder do ranking mundial da prova com o tempo de 47s10. O brasileiro tem como melhor marca os 48s28, obtidos em abril, 6.ª marca do ano.

Nesta sexta, Thiago Pereira nada os 400 m medley. Amanhã, disputará os 200 m quatro estilos, sua especialidade. Ontem, ele ficou em 2.º lugar na final B dos 100 m borboleta.