Lorenzo bate Pedrosa e fatura 6ª pole do ano na MotoGP Em mais um duelo espanhol nesta temporada da MotoGP, Jorge Lorenzo levou a melhor sobre Dani Pedrosa e faturou mais uma pole position no ano. Mais veloz no treino classificatório da etapa do Japão, no circuito de Motegi, o líder do campeonato acumulou sua sexta pole em 2012, a quarta nas últimas seis corridas.