Lorenzo domina treinos livres em Indianápolis e Rossi é apenas o 10º

Líder isolado do Mundial de MotoGP, Valentino Rossi decepcionou os fãs nesta sexta-feira ao obter apenas o décimo melhor tempo do dia ao fim das duas sessões livres da etapa de Indianápolis, nos Estados Unidos. Enquanto o italiano ficou no pelotão intermediário, o espanhol Jorge Lorenzo, segundo colocado no campeonato, cravou o melhor tempo do dia.

Lorenzo registrou as melhores marcas do dia no segundo treino do dia, ao anotar 1min32s860. Ele alcançou o topo da tabela de tempo somente nos segundos finais da sessão, ao desbancar o compatriota Marc Márquez. O espanhol registrou 1min32s863. O italiano Andrea Dovizioso foi o terceiro mais veloz desta sexta, com 1min33s155.

Surpresa da temporada, Rossi ficou aquém do esperado nesta sexta. O italiano foi apenas o décimo colocado, com 1min33s532. Na primeira sessão do dia, o piloto marcou 1min34s374 e ficou mais bem colocado entre os rivais, com o quinto posto. Lorenzo também foi o mais rápido, deixando novamente Márquez em segundo.

O Top 10 desta sexta-feira teve ainda o italiano Andrea Iannone (quarto mais rápido), o britânico Cal Crutchlow (5º), os espanhóis Pol Espargaró (6º) e Dani Pedrosa (7º) e os britânicos Scott Redding (8º) e Bradley Smith (9º).

Os pilotos da MotoGP voltam para a pista de Indianápolis neste sábado para o terceiro treino livre às 10h55 (horário de Brasília). O grid de largada será definido a partir das 15h10.