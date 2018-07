Lorenzo faz duelo com Rossi e busca a pole em etapa do Japão da MotoGP Jorge Lorenzo voltou a superar neste sábado as dores no ombro esquerdo e o rival Valentino Rossi no Circuito de Motegi, que recebe a etapa do Japão da MotoGP neste fim de semana. Os pilotos da Yamaha duelaram pela pole position até os instantes finais da sessão, quando o espanhol sacramentou sua quarta pole da temporada. Líder do campeonato, Rossi largará em segundo.