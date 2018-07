Lorenzo fratura clavícula em queda no treino da MotoGP

Lorenzo cravou 1min35s263 no treino livre da manhã, quando a pista estava seca. No entanto, uma forte chuva atrapalhou a segunda sessão e acabou causando o acidente do piloto. O espanhol saia de uma curva quando perdeu o controle de sua moto, sozinho, caiu com o ombro esquerdo na pista e deslizou até chegar na grama.

Com a lesão, Lorenzo deixou o circuito holandês de ambulância, sentindo muitas dores no ombro e na mão esquerda. Os primeiros exames confirmaram uma fratura no ombro. O espanhol viajará para Barcelona nesta sexta-feira, onde será submetido a uma cirurgia no local da contusão. Ele está fora da prova desde domingo e o seu tempo de afastamento ainda é incerto.

Por conta da chuva, todos os pilotos cravaram seus melhores tempos na primeira sessão. Atrás de Lorenzo, ficou seu companheiro de Yamaha, o britânico Cal Crutchlow, com a marca de 1min35s613. O espanhol Marc Márquez foi o terceiro, com 1min35s883, enquanto o heptacampeão Valentino Rossi e Dani Pedrosa vieram na sequência, marcando, respectivamente, 1min35s958 e 1min36s034