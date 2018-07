Lorenzo lidera 1.º dia de testes da MotoGP em Sepang

Lorenzo, que deu 30 voltas na pista para fechar o dia na frente, não corria desde quando sofreu um acidente na etapa da Austrália do Mundial de 2011, no qual o espanhol terminou como vice-campeão, 90 pontos atrás do australiano Casey Stoner, que faturou o título com a sua Honda.

O norte-americano Ben Spies, companheiro de equipe de Lorenzo, obteve o quarto melhor tempo, ficando logo atrás do inglês Cal Crutchlow, da Tech 3 Yamaha. Os dois deixaram para trás o italiano Valentino Rossi, quinto colocado neste primeiro teste, após amargar uma temporada ruim pela Ducati no ano passado.

Stoner, por sua vez, reclamou de dores nas costas e deu apenas quatro voltas na pista de Sepang, fato que o deixou na 14.ª colocação entre os 17 pilotos que testaram nesta terça-feira.

O teste na Malásia abriu a pré-temporada da maior categoria da motovelocidade mundial. O circuito malaio ainda terá mais dois dias de treinos e está sendo palco da primeira experiência dos pilotos com as motos CRT, que não fazem parte da Associação dos Fabricantes, formada por Ducati, Honda, Yamaha e Suzuki.

Com motores de 1.000cc e maior capacidade no tanque (24 litros contra 21 das outras), elas ficaram nas três últimas posições no teste desta terça, com o norte-americano Colin Edwards e os espanhóis Jordi Torres e Ivan Silva figurando respectivamente na 15.ª, 16.ª e 17.ª colocações. O primeiro deles pilotou com uma Suter-BMW, enquanto a dupla da Espanha andou com motos FTR-Kawasaki.