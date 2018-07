Lorenzo lidera dia de treinos da MotoGP em Silverstone

Atual campeão do mundo, Lorenzo luta para diminuir a diferença de 44 pontos de desvantagem em relação ao líder do campeonato de 2013, o seu compatriota Marc Márquez, da Honda, que vem de uma sequência de quatro vitórias nas últimas quatro corridas.

E Márquez foi justamente o segundo mais rápido deste primeiro dia de treinos na tradicional pista inglesa, cujo primeiro treino livre foi atrapalhado pela chuva. O jovem piloto cravou 2min02s958, também na segunda sessão do dia, e ficou logo à frente do também espanhol Dani Pedrosa, seu companheiro de equipe e atual vice-líder do Mundial, ao cronometrar 2min03s192.

A Espanha, por sinal, foi dominante nos treinos livres ao garantir a quarta posição com Alvaro Bautista, que também anda com uma moto da Honda. Ele cravou 2min03s463 e superou por muito pouco o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que marcou 2min03s480.

O britânico Cal Crutchlow, também da Yamaha, foi o melhor piloto da casa ao assegurar a sexta posição. Atrás dele, completaram o grupo dos dez mais bem colocados, nesta ordem, o italiano Andrea Dovizioso, o britânico Bradley Smith, o alemão Stefan Bradl e o norte-americano Nick Hayden.

Silverstone será palco da 12.ª etapa do Mundial de MotoGP, cujo grid de largada será conhecido neste sábado, na sessão classificatória marcada para começar às 10h10 (horário de Brasília). A corrida será às 9 horas de domingo.