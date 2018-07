Lorenzo lidera primeiro treino da MotoGP na Austrália

O espanhol Jorge Lorenzo segue dominando a atual temporada da Moto GP mesmo após sagrar-se campeão antecipado no último final de semana. Nesta sexta-feira, o piloto espanhol confirmou o favoritismo e foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Austrália, no circuito de Phillip Island, ao marcar o tempo de 1min41s146.

O treino desta sexta, que foi atrapalhado pela chuva e sofreu grande atraso, marcou ainda o retorno do vice-líder do campeonato Dani Pedrosa. Depois de sofrer uma fratura na clavícula no início de outubro e perder as etapas do Japão e da Malásia, o que facilitou o título de seu compatriota, o espanhol mostrou que ainda não está totalmente recuperado: completou apenas sete voltas e fechou em 16.º.

Com Pedrosa ainda longe da melhor forma física, o australiano Casey Stoner se aproveitou e fez o segundo melhor tempo, seguido pelo norte-americano Nicky Hayden. Vencedor da última etapa, o italiano Valentino Rossi foi apenas o sétimo.

Confira a classificação do primeiro treino livre:

1°. Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha), 1min41s146

2°. Casey Stoner (AUS/Ducati), a 0s334

3°. Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 0s485

4°. Marco Simoncelli (ITA/San Carlo Honda Gresini), a 0s724

5°. Marco Melandri (ITA/San Carlo Honda Gresini), a 0s836

6°. Andrea Dovizioso (ITA/Repsol Honda), a 1s125

7°. Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha), a 1s480

8°. Colin Edwards (EUA/Monster Yamaha Tech 3), a 1s867

9°. Randy de Puniet (FRA/LCR Honda), a 2s330

10°. Loris Capirossi (ITA/Rizla Suzuki), a 2s838

11°. Mika Kallio (FIN/Pramac Ducati), a 3s033

12°. Hiroshi Aoyama (JAP/Interwetten Honda), a 3s558

13°. Hector Barberá (ESP/Paginas Amarillas Aspar Duacati), a 4s549

14°. Alvaro Bautista (ESP/Rizla Suzuki), a 5s014

15°. Aleix Espargaro (ESP/Pramac Ducati), a 6s981

16°. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda), a 10s064

17°. Ben Spies (EUA/Monster Yamaha Tech 3), a 17s467