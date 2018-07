Lorenzo lidera treinos livres da etapa de Aragão da MotoGP

Lorenzo venceu no ano passado a etapa de Aragão e, depois de abandonar a prova anterior do campeonato, em San Marino, sabe que precisa de um bom resultado na prova do próximo domingo para se reaproximar de Valentino Rossi na luta pelo título - o italiano lidera a disputa com 247 pontos, enquanto o espanhol é o vice-líder, com 223.

Nesta sexta, Lorenzo deu o primeiro passo para conseguir isso ao liderar os dois primeiros treinos livres com certa folga para os demais concorrentes, tanto que foi o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min48. No segundo treino livre, o espanhol fez o tempo de 1min47s517, garantindo a liderança da sexta-feira.

Quem mais se aproximou de Lorenzo foi Rossi, seu companheiro de equipe na Yamaha e adversário direto na luta pelo título, que encerrou o dia na segunda colocação ao marcar 1min48s200, após uma disputa com o espanhol pela liderança nos minutos finais do segundo treino livre.

Após terminar a etapa de San Marino em uma boa segunda colocação, o britânico Bradley Smith, da Yamaha Tech3, garantiu o terceiro lugar da sexta-feira, com a marca de 1min48s318. Assim, ele ficou à frente até mesmo das duas motos da Honda, ambas guiadas por pilotos espanhóis.

Dani Pedrosa foi o melhor deles, em quarto lugar, com o tempo de 1min48s358. Já Marc Márquez, que chegou para a prova embalado pela vitória na etapa de San Marino, até ficou na segunda posição no primeiro treino livre, mas encerrou a sexta-feira em quinto lugar, com 1min48s401.

Eles foram seguidos pelos compatriotas e irmãos Espargaró. Pol, da Yamaha Tech3, ficou em sexto, com 1min48s445, enquanto Aleix, da Suzuki, foi o sétimo colocado com 1min48s575.

A lista dos dez primeiros colocados nos treinos livres desta sexta foram completados por três pilotos italianos: Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, ambos da Ducati, em oitavo e nono lugar, respectivamente, e Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, em décimo.

Os pilotos da MotoGP voltam neste sábado ao circuito de Alcañiz para mais duas sessões de treinos livres, além da definição do grid de largada. A etapa de Aragão da MotoGP vai ser disputada no domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).