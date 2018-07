Lorenzo lidera treinos da MotoGP em San Marino e bate recorde

O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, venceu uma acirrada disputa com o compatriota Marc Márquez, da Honda, para terminar o primeiro dia de atividades da etapa de San Marino, a 13ª das 18 prevista para a temporada 2015 da MotoGP, na liderança dos treinos livres, além ter quebrado o recorde do circuito de Misano.

Em segundo lugar na classificação do campeonato, Lorenzo começou o fim de semana à frente de todos os concorrentes ao liderar o segundo treino livre com o tempo de 1min32s871, superando o recorde de Márquez, que em 2013 assegurou a pole position em San Marino com a marca de 1min32s915.

Lorenzo, aliás, soma três vitórias na etapa de San Marino, asseguradas em 2011, 2012 e 2013. E a liderança dos treinos livres desta sexta-feira aumenta a expectativa de que ele possa voltar a triunfar em Misano, acirrando ainda mais a disputa pelo título mundial.

Márquez, que havia liderado o primeiro treino livre desta sexta, precisou se contentar com a vice-liderança ao marcar 1min32s924 na segunda atividade do dia, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min33.

Companheiro de equipe de Márquez na Honda, o espanhol Dani Pedrosa foi o terceiro colocado, com 1min33s258. O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o quarto, com 1min33s291, logo à frente do compatriota Valentino Rossi. O italiano da Yamaha venceu a etapa de San Marino em 2014, mas terminou a sexta-feira apenas na quinta posição ao fazer o tempo de 1min33s469.

O espanhol Pol Espargaró, da Yamaha Tech 3, foi o sexto mais rápido, seguido pelo italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati e do britânico Bradley Smith, da Yamaha Tech3. O italiano Michele Pirro, da Ducati, e o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, completaram a relação dos dez primeiros nesta sexta-feira em Misano.

Os pilotos voltam ao circuito neste sábado, quando será definido o grid de largada. A etapa de San Marino da MotoGP vai ser disputada neste domingo, com início previsto para as 9 horas (de Brasília).

CALENDÁRIO

A organização da MotoGP divulgou nesta sexta-feira, 11, o calendário provisório de provas para a próxima temporada.

Confira o calendário provisório da temporada 2016 da MotoGP:

20/03 - Catar

03/04 - Argentina

10/04 - Américas

24/04 - Espanha

08/05 - França

22/05 - Itália

05/06 - Catalunha

26/06 - Holanda

10/07 - Alemanha

17/07 - Grã-Bretanha

14/08 - Áustria

21/08 - República Checa

11/09 - San Marino

25/09 - Aragão

09/10 - Malásia

16/10 - Japão

23/10 - Austrália

06/11 - Valência