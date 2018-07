Lorenzo lidera treinos livres da etapa do Japão da MotoGP e Rossi é oitavo Nem as dores no ombro esquerdo atrapalharam Jorge Lorenzo no primeiro dia de atividades da etapa do Japão da MotoGP, a 15ª das 18 previstas para a temporada 2015. Nesta sexta-feira, o espanhol liderou as duas sessões de treinos livres no Twin Ring Motegi, sendo o mais rápido nas atividades iniciais da prova asiática.