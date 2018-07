Lorenzo lidera treinos livres da MotoGP em Laguna Seca

Lorenzo também deixou para trás o australiano Casey Stoner, o mais rápido da primeira sessão de treinos livres, no início da tarde. O líder do campeonato levou um susto na segunda sessão, na curva 3, e precisou usar o joelho para evitar uma queda.

O italiano Andrea Dovizioso, terceiro colocado no campeonato, foi o quarto mais rápido do dia, na combinação dos resultados das duas sessões, com o tempo de 1min22s537. O americano ficou em quinto.

O heptacampeão mundial Valentino Rossi, da Ducati, não conseguiu baixar do 11º tempo do dia. O italiano ficou atrás do seu companheiro de equipe, o americano Nicky Hayden, 10º mais rápido do dia.