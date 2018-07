Lorenzo lidera treinos livres da MotoGP em Portugal

Depois de um primeiro treino marcado por forte chuva, Lorenzo aproveitou a melhora das condições da pista e atmosféricas para registrar o melhor tempo da sexta-feira na segunda sessão, com 1min48s552. O piloto espanhol, que venceu a corrida em Portugal no ano passado, ficou apenas 0s135 à frente de Hayden, da Ducati.

Rossi, da Yamaha, terminou na terceira colocação e foi o último piloto a completar uma volta com tempo abaixo de 1min48. Já o australiano Casey Stoner, da Ducati, registrou o tempo de 1min49s061, ficando menos de 1 segundo atrás de Lorenzo, na quarta colocação.

O norte-americano Ben Spies, o italiano Marco Melandri, o francês Randy de Puniet e os italianos Marco Simoncelli, Andrea Dovizioso e Lucas Capirossi completaram as dez primeiras colocações dos treinos livres de sexta-feira da MotoGP.

A etapa do Portugal da MotoGP será disputada no domingo, com largada prevista para as 11 horas. Antes, no sábado, acontece o terceiro treino livre e a sessão de classificação.

Confira os tempos dos treinos livres desta sexta-feira:

1°. Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha), 1min48s522

2°. Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min48s657

3°. Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min48s883

4°. Casey Stoner (AUS/Ducati), 1min49s061

5°. Ben Spies (EUA/Tech 3 Yamaha), 1min49s721

6°. Marco Melandri (ITA/Gresini Honda), 1min49s784

7°. Randy de Puniet (FRA/LCR Honda), 1min50s043

8°. Marco Simoncelli (ITA/Gresini Honda), 1min51s283

9°. Andrea Dovizioso (ITA/Repsol Honda), 1min52s294

10°. Loris Capirossi (ITA/Suzuki), 1min52s575

11°. Hector Barberá (ESP/Aspar), 1min53s131

12°. Colin Edwards (EUA/Tech 3 Yamaha), 1min53s510

13°. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda), 1min53s592

14°. Aleix Espargaró (ESP/Pramac Ducati), 1min53s769

15°. Hiroshi Aoyama (JAP/Interwetten Honda), 1min54s389

16°. Alvaro Bautista (ESP/Suzuki), 1min54s410

17°. Carlos Checa (ESP/Pramac Ducati), 1min54s444