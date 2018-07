Lorenzo renova por duas temporadas com a Yamaha

Campeão mundial da MotoGP em 2010 e 2012, Jorge Lorenzo renovou o seu contrato com a Yamaha por mais duas temporadas. O piloto espanhol confirmou oficialmente nesta quinta-feira o novo vínculo firmado com a equipe, na qual ele ingressou na categoria máxima da motovelocidade em 2008.

Assim, Lorenzo poderá completar um total de nove temporadas pela Yamaha, sendo que atualmente ele ocupa apenas a quinta posição do Mundial, com 97 pontos. Os seus compatriotas Marc Márquez e Dani Pedrosa, ambos da Honda, figuram hoje nos dois primeiros postos do campeonato, respectivamente com 225 e 148 pontos.

O espanhol festejou o novo acordo firmado com a Yamaha. "Estou muito contente por finalmente fazer este anúncio. É um alívio poder agora concentrar-me totalmente no resto o campeonato de 2014 sabendo que a nossa relação vai continuar nas próximas duas temporadas. Foi sempre o meu desejo continuar a carreira com a Yamaha. Acredito fortemente que podemos lutar por um terceiro título juntos", afirmou o espanhol.

Lorenzo também exibiu otimismo para a continuidade do Mundial deste ano, cuja próxima prova será neste domingo, em Indianápolis, palco da etapa dos Estados Unidos da MotoGP. "Esta temporada tem sido um grande desafio após um difícil início, contudo vamos continuar a abordar as coisas corrida a corrida, dando os 100% até Valência (palco da última prova do ano, em 9 de novembro). Quero agradecer à Yamaha por me apoiar. Estou muito motivado para voltar a Indianápolis após as férias de verão com minha equipe e focado outra vez em correr", completou.