Lorenzo sairá na pole da etapa de Portugal na MotoGP

Para obter a sua primeira pole na temporada, Lorenzo superou Marco Simoncelli, da Honda, no final do treino classificatório. O seu tempo foi apenas um décimo mais rápido que o do italiano, que dominou os treinos livres de sexta-feira e marcou 1min37s294. Ele chegou a sofrer uma queda nas últimas voltas da sessão.

A terceira posição do grid ficou com o espanhol Dani Pedrosa, também da Honda, que cravou 1min37s324. Ele será seguido pelo australiano Casey Stoner, pelo norte-americano Ben Spies e pelo italiano Andrea Dovizioso, que formam a segunda fila e fecham o grupo dos seis mais bem colocados.

Já o italiano Valentino Rossi, hexacampeão da categoria, segue com dificuldades para voltar a brilhar na categoria pela Ducati, a sua nova equipe. Atual quinto colocado do campeonato após a disputa de duas etapas, ele largará apenas na nona posição, enquanto seu companheiro de time, Nicky Hayden, sairá em 13.º.

O espanhol Loris Capirossi, que foi o mais veloz no terceiro treino livre para a etapa de Portugal, realizado neste sábado, ficou apenas em 14.º no classificatório e sairá à frente apenas de Álvaro Bautista, Randy De Puniet e Toni Elías.

Confira o grid de largada da etapa de Portugal da MotoGP:

1.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min37s161

2.º Marco Simoncelli (ITA/Honda), 1min37s294

3.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min37s324

4.º Casey Stoner (AUS/Honda), 1min37s384

5.º Ben Spies (EUA/Yamaha), 1min37s866

6.º Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 1min38s073

7.º Colin Edwards (EUA/Yamaha), 1min38s080

8.º Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 1min38s189

9.º Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min38s271

10.º Héctor Barberá (ESP/Ducati), 1min38s363

11.º Hiroshi Aoyama (JAP/Honda), 1min38s497

12.º Karel Abraham (RCH/Ducati), 1min38s786

13.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min38s922

14.º Loris Capirossi (ITA/Ducati), 1min38s934

15.º Álvaro Bautista (ESP/Suzuki), 1min39s172

16.º Randy De Puniet (ESP/Ducati), 1min39s378

17.º Toni Elías (ESP/Honda), 1min39s894