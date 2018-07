Lorenzo vai operar e ficará fora de prova da MotoGP

Após liderar o primeiro treino livre, Lorenzo perdeu o controle de sua moto na saída da curva 10 da pista de Sachsenring e caiu com força sobre a sua clavícula. O acidente chegou a interromper brevemente o treino, pois o piloto ficou caído no meio da pista, antes de ser atendido pela equipe médica do circuito.

O espanhol precisou ser levado até o centro médico do autódromo alemão. No local, os primeiros exames indicaram que os oito parafusos colocados no seu ombro para segurar os fragmentos da clavícula, operada horas antes de o piloto participar da etapa da Holanda, seguem intactos. Porém, a placa de titânio fixada no procedimento cirúrgico tinha sido dobrada pelo impacto no asfalto.

Assim, Lorenzo vai voltar para Barcelona, onde será operado. "Eu decidi ir para casa e me recuperar após o acidente de hoje em Sachsenring", disse Lorenzo, de acordo com o comunicado divulgado pela Yamaha. "Eu prefiro me concentrar na cirurgia para corrigir a placa que, infelizmente, foi dobrada durante o acidente. Vou tentar recuperar e estar de volta o mais rápido possível", completou.

Ainda não está definido se Lorenzo terá condições de participar da etapa dos Estados Unidos da MotoGP, marcada para o dia 21 de julho, no circuito de Laguna Seca. O espanhol ocupa a segunda colocação no campeonato com 127 pontos, nove atrás do compatriota Dani Pedrosa.