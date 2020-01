Los Angeles Kings homenageia Bryant no 1º jogo do Staples Center após morte

Todos os jogadores do Los Angeles Kings, equipe de hóquei no gelo, apareceram no Staples Center vestindo camisetas de Kobe Bryant antes do primeiro evento esportivo da arena desde a morte do astro aposentado do Los Angeles Lakers em um acidente de helicóptero.

Os Kings também homenagearam Bryant e as outras vítimas do acidente de domingo com um vídeo antes do jogo contra o Tampa Bay Lightning e um momento de silêncio de 24 segundos na quarta à noite - os visitantes ganharam o duelo pela NHL por 4 a 2.

Os jogadores dos Kings utilizaram as versões 8 e 24 da camisa de Bryant nos seus 20 anos de carreira nos Lakers. Ambas as equipes usaram adesivos de homenagem na parte de trás dos seus capacetes.

O capitão do Kings, Anze Kopitar, disse que os jogadores decidiram coletivamente usar a camisa de Bryant na homenagem. "Para nós, jogadores de hóquei, estando tantos anos conectados aos Lakers, sentimos que deveríamos prestar algum tipo de homenagem", disse. "É um pouco heterodoxo para o nosso código de vestimenta, mas queríamos demonstrar nosso respeito".

Os Kings estão historicamente ligados aos Lakers, e não apenas porque compartilharam um complexo de treinamento em El Segundo até 2017. As equipes utilizam o mesmo ginásio desde que os Kings ingressaram na NHL em 1967, e o dono dos Lakers, Jerry Buss, também foi proprietário dos Kings de 1979 a 1988.

Bryant esteve presente em vários jogos dos Kings ao longo dos anos, muitas vezes levando consigo as filhas. "Ele estava aqui para ganhar jogos e ganhar campeonatos, e esse é o objetivo final no esporte", afirmou Kopitar.

"Sendo novo na comunidade, acho que entendi o lugar de Kobe em nossa cidade, a história da cidade e do esporte, mas não com a magnitude completa. Então, foi uma boa experiência para mim aprender o seu verdadeiro impacto", disse o treinador dos Kings, Todd McLellan.

As proximidades do Staples Center se transformaram em uma área de luto para os fãs. A praça está coberta de lembranças e flores, com milhares de pessoas visitando a área para prestar uma homenagem silenciosa a Bryant e às demais vítimas. Ele e sua filha, Gianna, morreram junto com outras sete pessoas em Calabasas, Califórnia, no domingo, em um acidente de helicóptero.

O jogo dos Lakers contra o Los Angeles Clippers seria realizado na noite de terça-feira, mas foi adiado após a tragédia. O próximo compromisso em casa do time pela NBA será na sexta, diante do Portland Trail Blazers.