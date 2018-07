Los Angeles voltará a ter time na NFL após mudança dos Rams

Os proprietários de equipes da NFL, a liga de futebol americano nos Estados Unidos, aprovou a mudança do St. Louis Rams para um novo estádio nos arredores de Los Angeles, enquanto o San Diego Chargers tem a opção de compartilhar as mesmas instalações e também se mudar.

O Oakland Raiders, que também queria se mudar para a região, foi excluído do acordo, mas pode se mudar para Los Angeles caso os Chargers não o façam, disse o comissário Roger Goodell. A decisão põe fim a uma ausência de 21 anos da NFL na segunda maior região metropolitana dos Estados Unidos.

Originalmente, os Chargens e os Raiders queriam compartilhar um novo estádio em Carson, Califórnia, e os Rams queriam se mudar para a vizinha Inglewood. O novo acordo foi aceito por uma votação de 30 a 2 após as outras opções não atingirem os 24 votos necessários para aprovação.

Os Chargers podem continuar negociando com as autoridades de San Diego em busca de um acordo para um novo estádio, ou eles podem tirar proveito da opção de se unir aos Rams e ao proprietário Stan Kroenke no complexo de US$ 1,8 bilhão (aproximadamente R$ 7,2 bilhões) que está sendo construído.

Os Rams, que estiveram na região de Los Angeles entre 1946 e 1994, jogarão de modo temporário em algum estádio, possivelmente o Los Angeles Coliseum, até que as novas instalações estejam prontas, possivelmente para a temporada 2019.

Os Chargens jogam atualmente 192 quilômetros ao sul de Inglewood, no Qualcomm Stadium. Os Raiders jogaram em Los Angeles de 1982 a 1994 e atualmente compartilham um estádio com o Oakland Athletics, time de beisebol. Esse é, aliás, o único caso em que times das principais ligas beisebol e futebol americano dos Estados Unidos dividem o mesmo estádio.

Nenhuma franquia da NFL se mudou desde 1997, quando o Oilers trocou Houston pelo Tennessee e passou a se chamar Titans. Os Raiders e os Rams deixaram Los Angeles em 1995.