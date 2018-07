Love chora: 'Vim para fazer história'

Quando se preparou para vestir a camisa 99 do Flamengo, Vagner Love não conseguiu segurar a emoção. Em uma cena cada vez mais rara nesses tempos de puro profissionalismo no esporte, o atacante rubro-negro chorou ao colocar seu novo uniforme. Novo em termos, pois Love foi torcedor de arquibancada. Ontem, na apresentação na Gávea, era apenas um garoto realizando um sonho. Depois de rápida e bem-sucedida passagem em 2010, o Artilheiro do Amor se reúne com uma paixão de infância e desta vez para relacionamento mais longo. São três anos de contrato, que Love espera que se eternizem.

"Eu amo esta camisa, eu amo este clube. Agora eu vim para ficar, para fazer história. Se puder, eu quero morrer aqui", disse o emocionado jogador.

Pronto! O primeiro objetivo da presidente Patrícia Amorim estava cumprido. A demonstração autêntica e incontida de Love cicatriza as feridas da alma rubro-negra e levanta a autoestima do torcedor, machucada depois da grave crise do início do ano e, principalmente, da saída traumática de Thiago Neves, que foi lembrado não muito gentilmente nos cânticos da torcida. Houve até espaço para pedir a volta de Adriano e a reedição do Império do Amor.

"Ouvi os gritos da torcida. Temos de pensar nisso com carinho", disse Patrícia Amorim, levada pela emoção.

Por enquanto, a dupla de astros será formada com Ronaldinho Gaúcho, que ontem foi ausência sentida. "A partir do momento em que nos entrosarmos, essa parceria vai dar certo. O Ronaldo é um craque, coloca a bola onde quer e espero receber muitos passes para gol", disse Love.

A vinda do atacante ajuda ainda a pacificar o ambiente beligerante nos bastidores do clube. A apresentação contou com toda a alta cúpula rubro-negra e Patrícia não escondeu que é difícil lidar com as correntes políticas.

"Vagner é a única unanimidade no Flamengo, que é muito dividido politicamente. Acertamos no alvo", vibrava.

Segundo o atacante, ele não hesitou em retornar ao clube de coração nem mesmo com tanta turbulência. Ele espera que apenas a sua presença seja capaz de animar os companheiros.

"O clima entre os jogadores é bom, eles são unidos. Mas quero chegar e ajudar a ficar ainda melhor", comentou Love. Se a cara contratação (R$ 23 milhões) já funcionou pelo aspecto político, ela só vai render frutos se funcionar dentro de campo.

Hoje os reservas vão a campo contra o Macaé, às 17 horas, em Macaé, em busca da segunda vitória na Taça Guanabara.