Love diz que seu gol não rebaixou seu ex-time

"Felizmente, marquei meu gol. Infelizmente para o Palmeiras. Não é esse gol que vai causar o rebaixamento do clube. Eles estão em sequência complicada, fica difícil. Tenho que fazer o meu trabalho. Eu não procuro fazer mal a ninguém", disse Love, que não marcava há oito jogos. "Tenho muita gratidão pelo Palmeiras, mas sou profissional."

O ex-palmeirense se solidarizou com os jogadores e lembrou de 2009, quando se envolveu em uma confusão com torcedores durante a passagem pelo clube e foi agredido. "Os torcedores têm que apoiar, mas não com pancadaria e agressão", afirmou. / TIAGO ROGERO