Love encara primeira decisão na competição sul-americana

O Flamengo vai encarar hoje à noite sua "primeira decisão" na Taça Libertadores. Se for derrotado pela Universidad Católica, às 21h50, em Santiago, verá sua situação se complicar na competição ? dependerá de uma combinação de resultados para avançar de fase. Um empate não é mal visto na Gávea e um triunfo deixaria o clube a um passo da classificação para as oitavas de final ? bastaria vencer o Caracas, no Maracanã, na última rodada.

O Flamengo está na segunda colocação do Grupo 8, com sete pontos. Uma eventual eliminação na primeira fase criaria uma crise no clube. A pressão e as cobranças aumentariam. "Esse jogo representa muito. Se vencermos, vamos entrar até com mais moral contra o Botafogo, no domingo", disse Willians, referindo-se à decisão da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), no Maracanã.

O atacante Adriano e o meia Michael, machucados, desfalcam a equipe. Fierro deve ficar com uma das vagas.