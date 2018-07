Love passa em branco na estreia e Monaco leva 3 a 0 do Angers O atacante Vagner Love estreou com derrota no Monaco pela 23ª rodada do Campeonato Francês. Neste sábado, o ex-jogador do Corinthians começou a partida na reserva e entrou no segundo tempo, quando a vitória do Angers por 3 a 0 estava consolidada.