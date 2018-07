Love volta ao Fla e jura amor eterno

Como esperado, o Flamengo oficializou ontem a contratação do atacante Vagner Love. O anúncio foi feito ainda pela manhã, após a rescisão entre Love e o CSKA, da Rússia, ser assinada em Moscou. Sonho rubro-negro desde sua rápida e bem-sucedida passagem pelo clube em 2010, o atacante de 27 anos assinou com o clube por três temporadas, até o fim de 2014.

"Agora é em definitivo. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo em retornar ao clube do meu coração. Vai ser muito bom vestir a camisa sem ter de ir embora seis meses depois", disse Love, em referência ao período em que ficou na Gávea, quando formou dupla com Adriano e marcou 23 gols em 29 jogos.

"Eu sempre recebi muito carinho da torcida do Flamengo. Compartilho minha alegria com eles agora. Vou ficar por um período longo e quero vencer, vencer e vencer. Quero ganhar todos os títulos possíveis pelo clube", disse o atacante ao site oficial do Flamengo.

Depois de muitas tentativas frustradas, a investida final dos flamenguistas funcionou de certa forma graças ao fracasso pela permanência de Thiago Neves. Com os recursos levantados para a contratação do meia, que não se concretizou, os dirigentes da Gávea puderam elevar a proposta para os russos até os 10 milhões pedidos (cerca de R$ 23 milhões).

A conta vai ser paga ao longo de três anos, com quase R$ 7 milhões no ato e o restante diluído neste período, com a maior parte provenientes das verbas de transmissão de seus jogos pela TV - o clube renovou com a TV Globo por cerca de R$ 100 milhões anuais.

"Agora é só alegria. Agora é Mengão!", vibrou Love.

Motivação em Potosí. De Potosí, onde o Flamengo estreou pela Libertadores ontem à noite, contra o Real Potosí, o amigo Ronaldinho Gaúcho comemorou a vinda do atacante, com quem deve dividir as atenções e a missão de fazer gols.

"Para mim, é uma grande honra poder jogar com o Vagner Love. Ele é meu compadre, amigo, irmão, padrinho e afilhado. Estou muito feliz. A chegada dele é muito boa para a gente. Considero o Love um dos melhores atacantes do mundo", comentou Ronaldinho.

"Sempre mostramos um carinho enorme pelo Vagner Love. Ele é rubro-negro e tem o perfil do jogador que queremos no Flamengo. É apaixonado pelo clube e vestirá o manto sagrado com muita propriedade. No Flamengo, joga quem quer, e ele sempre mostrou que queria", comentou a presidente Patrícia Amorim, em clara referência à decisão de Thiago Neves de ir para o Fluminense.

A chegada de Love refresca os ânimos que andavam acirrados na Gávea, principalmente entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o vice de finanças, Michel Levy, e dá novo fôlego ao clube para sair da crise institucional (além de financeira) em que se encontra. Com a já anunciada contratação do zagueiro Marcos González, o Flamengo soluciona alguns de seus pontos fracos.

Falta ainda um meia-armador que ocupe o lugar deixado vago por Thiago Neves, para colocar o time com chances de sonhar com o título da Libertadores, em que estreou ontem, contra o Real Potosí, na Bolívia.

Segundo Levy, o clube ainda permanecerá ativo no mercado em busca deste nome.