Löw aguarda recuperação de Boateng para escalar Alemanha contra a Eslováquia

Boateng faz tratamento para se recuperar das dores no tornozelo que forçaram a sua substituição no início da vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte, na última terça-feira.

"O departamento médico e Jerome estão trabalhando duro para isso. Estamos todos muito positivos sobre isso e espero que funcione. Nós vamos fazer tudo para garanti-lo", disse, nesta quinta-feira, o assistente técnico da Alemanha, Marcus Sorg.

Sorg declarou, porém, não ter certeza que o zagueiro, de 27 anos, um dos destaques da Alemanha nesta Eurocopa, poderá jogar no domingo. "Eu não sou um profeta", afirmou.

Se Boateng for vetado, Benedikt Hoewedes e Shkodran Mustafi disputarão a vaga para ser o parceiro de Mats Hummels à frente do goleiro Manuel Neuer. "Temos talvez dois dos três melhores zagueiros do mundo com Mats e Jerome. Mas nós temos muita confiança nos reservas deles, em Beni e Musti", disse o assistente Thomas Schneider. "Acreditamos nos jogadores que saem do banco".

A Eslováquia derrotou a Alemanha por 3 a 1, em um amistoso realizado em Augsburgo em 29 de maio, com gols de Marek Hamsik, Michal Duris e Juraj Kucka. Contudo, a Alemanha estava sem os titulares Neuer, Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller e Mesut Özil, e uma forte chuva interrompeu o jogo por 40 minutos, deixando o gramado em condições ruins no segundo tempo.

"Nós não podemos levar o amistoso como um indicador", disse Schneider. "Nós sabemos que a Eslováquia deixou algumas questões, mas estávamos em modo de preparação. Agora estamos na fase eliminatória. Existem diferentes fatores em jogo".

A Eslováquia terminou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de País de Gales e Inglaterra, com a sua vitória por 2 a 1 sobre a Rússia em Lille sendo crucial para a classificação, selada com um empate sem gols com os ingleses.

"Eles são uma equipe técnica, muito direta e compacta, e eles mostraram sua força defensiva já no torneio", disse Schneider. "Para nós, é uma tarefa difícil, mas uma tarefa que podemos lidar e o faremos".

Já Löw destacou a importância de a Alemanha ter atenção para não ser surpreendida pela Eslováquia. "Queremos ficar o maior tempo possível na França. Os mais pequenos erros agora decidirão se vamos para casa ou chegaremos à próxima fase", alertou.