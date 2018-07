Joachim Löw exclui atacante de convocação alemã por indisciplina

O técnico Joachim Löw realizou um corte na convocação da seleção alemã nesta segunda-feira. Não por questão física ou técnica, mas sim disciplinar. O treinador decidiu tirar o atacante Max Kruse da lista de atletas que enfrentará Inglaterra e Itália em amistosos por causa do comportamento do jogador.

De acordo com comunicado da Federação Alemã de Futebol, Löw se mostrou irredutível depois de mais uma série de polêmicas protagonizadas por Kruse. O atacante do Wolfsburg já havia sido avisado de que a convocação não resistiria se ele não se comportasse fora de campo e, diante da postura do jogador, o treinador manteve sua promessa.

"Na semana passada, eu disse claramente ao Kruse o que eu esperava dele. Tanto dentro quanto fora de campo, eu quero jogadores focados no futebol. Mas aconteceram os incidentes da semana passada que contrariaram minhas expectativas. Max se comportou de forma não profissional uma vez mais. Com a Eurocopa pela frente, temos grandes objetivos. Precisamos de jogadores focados e concentrados e também cientes de seus papeis como exemplos", disse Löw ao site da federação.

Kruse é famoso na Alemanha por seu estilo controverso e voltou recentemente a ser notícia no país por episódios extracampo. Na semana passada, o Wolfsburg tomou conhecimento de uma história ocorrida ainda em outubro de 2015. Na ocasião, o atacante deixou a concentração um dia antes de uma partida da equipe para disputar um torneio de pôquer, chegou a ganhar 75 mil euros, mas esqueceu o dinheiro em um táxi e acabou o perdendo. O episódio irritou os dirigentes, que multaram o atleta em 25 mil euros.

Como se não fosse o suficiente, Kruse voltou a ser manchete na Alemanha por seu comportamento no último fim de semana. No sábado, o atacante comemorava seu 28.º aniversário em uma boate em Berlim quando se envolveu em uma briga com um fotógrafo. O episódio foi a gota d'água para Löw.

Ao menos momentaneamente, o treinador alemão não anunciou nenhum nome para a vaga deixada por Kruse. Em preparação para a Eurocopa da França, a seleção recebe a Inglaterra neste sábado, em Berlim, e a Itália três dias depois, em Munique.