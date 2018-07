Löw minimiza peso de favoritismo da Alemanha na estreia contra Ucrânia

"Eu estou mais ansioso pela estreia do que me sentindo pressionado. A Alemanha sempre sofre pressão, foi a mesma coisa em 2012 e agora. As expectativas são altas, mas nós conseguimos lidar com elas. Pressão não é problema, pois temos muitos jogadores experientes", comentou Löw, em entrevista coletiva.

A Alemanha estreia contra a Ucrânia às 16h (horário de Brasília) deste domingo, no estádio Pierre-Mauroy, na cidade de Lille, pelo Grupo C da Euro. A chave também conta com Polônia e Irlanda do Norte.

"A Ucrânia tem um time cujo ponto positivo é o físico. Eles têm um time dinâmico que pode manter alta intensidade por 90 minutos. A equipe tem jogadores, especialmente os abertos pelas pontas, que são muito perigosos no contra-ataque", avaliou o treinador alemão.

Nas Eliminatórias para a Eurocopa, a Ucrânia levou apenas quatro gols em um grupo que contava com a campeã Espanha. "Nós analisamos a equipe adversária muito bem, falamos sobre muitos aspectos, onde conseguimos achar soluções. Mas, no final, eu disse para o time que precisamos fazer valer o nosso jogo, fazer o que fazemos bem, pois então estaríamos em posição de vencer o jogo", finalizou o treinador.