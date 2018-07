Luan está fora do Estadual. Chance para Maikon Leite

Pela programação dos médicos, o atleta só voltará aos treinos no final de abril e ainda precisará de um tempo para adquirir ritmo - a decisão do Estadual está marcada para 13 de maio. "Ele está praticamente fora do Paulista", confirmou o médico Rubens Sampaio. "Vou fazer de tudo para voltar antes das 10 semanas", declarou o jogador. "Eu já vinha jogando com dores desde outubro do ano passado, mas agora piorou."

Luan já desfalcou o time nas duas últimas rodadas (vitórias sobre XV de Piracicaba e Ituano) e a expectativa era de que ele não precisasse ser operado. As dores no pé, no entanto, continuaram e os médicos não viram outra alternativa senão a cirúrgica.

Sem Luan, Luiz Felipe Scolari deve seguir com Maikon Leite no time, amanhã, contra o Guaratinguetá. O ex-santista já foi titular nos dois jogos anteriores e tem agradado ao treinador. "Tenho de aproveitar o bom momento", declarou Maikon. "Nessas duas partidas eu já provei que posso atuar o tempo todo." / D.A,B.