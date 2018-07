Luan leva 5 jogos de suspensão O palmeirense Luan pode não ter levado cartão pelo chute que acertou em Jorge Henrique, no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas sua atitude não passou impune. Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ontem, o atleta levou cinco jogos de punição, a serem cumpridos na próxima competição nacional que ele disputar - a Copa do Brasil, no caso.