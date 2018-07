Luan participa de treino e reforçará o Atlético-MG após três meses machucado

O técnico Marcelo Oliveira orientou um trabalho de dois toques, seguido de treino de jogadas de bola parada. A principal novidade entre os relacionados é a presença do atacante Luan, que está recuperado de uma cirurgia no joelho direito. O atacante não entra em campo desde o dia 6 de abril, na derrota para o Independiente Del Valle, do Equador, por 3 a 2, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Como ainda está sem ritmo, ele começará na reserva. Na equipe titular, a boa notícia é o retorno do volante Leandro Donizete, recuperado de lesão muscular. O jogador voltará a compor o setor de marcação no meio de campo com Rafael Carioca. A grande dúvida na escalação está no ataque. Carlos e Lucas Pratto brigam por um lugar ao lado de Robinho, Maicosuel e Fred no setor ofensivo.

O Atlético está na oitava colocação do Brasileirão com 23 pontos, a três de distância do Santos, o quarto colocado, e a nove do líder Palmeiras. O provável time que entrará em campo terá: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Carlos (Lucas Pratto), Robinho e Maicosuel; Fred.