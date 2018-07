Luan volta a treinar após lesão, mas segue como desfalque no Grêmio O atacante Luan foi a grande novidade do treino do Grêmio nesta sexta-feira. Recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, o jogador participou normalmente da atividade da equipe gaúcha no CT Luiz Carvalho. No entanto, ele seguirá como desfalque no confronto diante do Cruzeiro neste sábado, fora de casa, pelo Estadual.