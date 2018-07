Lucas Bebê e Raulzinho são escolhidos

Bebê, pivô de 2,13m e 20 anos, foi escolhido na primeira rodada, na 16.ª posição, pelo Boston Celtics, mas foi trocado para o Atlanta Hawks.

Raulzinho, armador do Gipuzkoa Basket, da Espanha, foi escolhido na 47.ª colocação, já na segunda rodada, pelo Atlanta Hawks, e cedido ao Utah Jazz em seguida.

Foi a segunda vez que dois brasileiros foram escolhidos no mesmo draft. Em 2004, Rafael "Baby" Araújo e Anderson Varejão ingressaram na liga.

Apenas Lucas tem contrato garantido. Talvez ele não entre na NBA de imediato. No início da semana, ele renovou o contrato com o Estudiantes, de Madri, até 2015, e não foram divulgados os valores de sua multa rescisória. O fluminense de São Gonçalo faz jus a um contrato de US$ 4,3 milhões por três anos (cerca de R$ 9,5 milhões) na NBA.Talvez ele permaneça na Espanha por mais uma ou duas temporadas, para reduzir o valor da rescisão.

A situação de Raulzinho é incerta. Talvez o Utah queira observá-lo em alguma liga de verão antes de contratá-lo. A equipe de Salt Lake City ainda não tem armador no elenco.