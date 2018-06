Lucas Bittencourt é 8º na etapa de Birmingham da Copa do Mundo de Ginástica

O brasileiro Lucas Bittencourt teve desempenho modesto na etapa de Birmingham da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Nesta quarta-feira, ele ficou em oitavo e último lugar na disputa do individual geral ao somar 77,698 pontos, penalizado por alguns erros cometidos na sua apresentação.

Após compor a equipe brasileira que faturou a medalha de prata no DTB Pokal, na Alemanha, no último fim de semana, Bittencourt teve desempenho irregular nesta quarta. O seu melhor desempenho foi na barra fixa, em que teve o melhor resultado entre os oito ginastas inscritos, com 13,900 pontos.

"Ele não foi muito bem em alguns aparelhos. Teve falhas graves no solo, salto e nas paralelas. O melhor aparelho dele foi a barra fixa, mas também um erro na saída acabou prejudicando a nota. Praticamente todos os atletas tiveram falhas graves e até quedas, quem fizesse uma competição melhor e sem erros venceria", afirmou o técnico Cristiano Albino.

A medalha de ouro em Birmingham foi conquistada pelo japonês Shogo Nonomura, com 84,797 pontos. O russo Nikita Nagornyy, com 84,731, levou a prata, enquanto o bronze foi para o britânico James Hall, com 83,531.