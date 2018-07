Lucas é cortado e Felipão convoca Osvaldo

O atacante Osvaldo, do São Paulo, ganhou ontem sua primeira chance na seleção brasileira graças à contusão de seu ex-companheiro Lucas. Ele foi convocado para os amistosos contra a Itália, dia 21 em Genebra, e Rússia, dia 25 em Londres - o jogador do Paris Saint-Germain foi cortado por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo.

Osvaldo, de 25 anos, soube da convocação na Argentina por meio de um telefonema do Estado para a assessoria do São Paulo. Naquele momento, ele e seus companheiros haviam acabado de iniciar treinamento no estádio Julio Grondona, local do jogo de hoje com o Arsenal pela Libertadores. "Que emoção!'', reagiu.

O auxiliar do técnico Ney Franco, Eder Bastos, já fora informado sobre a possibilidade da convocação de Osvaldo, mas só então teve a certeza de que Felipão relacionou mesmo o jogador, que foi bastante aplaudido pelos companheiros. Eles começaram a cantar "toca no Osvaldo que é gol'', refrão que a torcida são-paulina entoa nos estádios.

"Não dá pra dizer o quanto estou feliz. Demorou um pouco pra ficha cair'', disse Osvaldo, depois do treino, ao site oficial do São Paulo. "Me emocionei. Todo jogador profissional trabalha pra um dia chegar ao nível de seleção brasileira. Espero representar bem o São Paulo lá na seleção.''

No entanto, ele tem consciência de que vai ter de trabalhar muito para conquistar Felipão. "Chegar à seleção já é difícil, ainda mais tendo a possibilidade de jogar contra um grande adversário, como é a Itália. Espero que eu possa dar o máximo para que possa ser chamado mais vezes.''

Osvaldo chegou ao São Paulo no início do ano passado. Demorou um pouco a se firmar, mas atualmente é um dos principais jogadores da equipe. Tem 58 jogos pelo Tricolor e 16 gols.

Lucas foi cortado após contato do médico José Luís Runco com o departamento médico do PSG em que foi informado que o jogador ainda está se recuperando da lesão sofrida no sábado.