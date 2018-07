'Lucas é o oposto do Neymar. É mais sério', diz pai

SÃO PAULO - Lucas garante que vai permanecer no Morumbi em 2012, mas já prepara o terreno para realizar o sonho de jogar na Europa. E, mesmo sem ser tão badalado como Neymar, o meia do São Paulo trabalha sua imagem para se diferenciar do jogador santista. "Temos um projeto grande e vamos associá-lo a produtos que não queimem sua imagem. Ele é o oposto do Neymar, pois é mais sério e evita polêmicas", afirma o pai, Jorge Rodrigues. "Fora de campo, busca uma imagem parecida com a do Kaká e do Raí."

No corte de cabelo, nas entrevistas e no estilo de jogo, Lucas é menos dado a "firulas" do que Neymar, com quem mantém amizade desde os tempos de seleção brasileira sub-20. "O Lucas sempre foi centrado e tranquilo, desde pequeno", diz o pai.

O meia tem feito duas horas de aulas de inglês no CT, três vezes por semana. A maturidade do garoto de 19 anos tem surpreendido o professor Divaldo Peres, contratado há dois meses por um patrocinador. "Ele é o mais aplicado. Fiz um teste em que normalmente o índice de erro é de 50%, e o dele foi de 10%."

Segundo Divaldo, a ideia é que Lucas chegue à Europa com um nível avançado no idioma, diferenciando-se da média de outros atletas do País. Nos próximos meses, ainda deve passar por aulas de dicção e etiqueta.

Recentemente, os pais de Lucas passaram duas semanas na Europa, visitando clubes espanhóis e italianos a convite de Wagner Ribeiro. O empresário garante, porém, que o meia seguirá no São Paulo. "Conversei com o presidente Juvenal Juvêncio na sexta-feira e ele disse que não quer vender o Lucas. O garoto também não quer sair agora, então esse assunto está encerrado", disse o agente. "Vamos fazer toda a blindagem até a Copa de 2014 e vendê-lo valorizado. Ele ganha um dos menores salários do São Paulo (cerca de R$ 120 mil), mas o aumento vai acontecer naturalmente."

Suspenso no clássico de domingo contra o Palmeiras, Lucas admitiu que mereceu a bronca de Leão. A equipe folgou segunda e volta nesta terça-feira aos treinos no CT.