Lucas espera suprir falta de Luis Fabiano

A julgar pela sua última partida, as esperanças de vê-lo brilhar são enormes. Lucas encerrou contra o Sport um jejum de dez jogos sem gols e deu show: marcou três vezes na vitória por 4 a 2 que encaminhou a classificação para a Libertadores de 2013.

Negociado com o Paris Saint-Germain, Lucas não esconde o desejo de deixar o São Paulo com uma conquista e vê na Sul-Americana a última oportunidade de atingir o objetivo antes de embarcar para a França, em janeiro.

Apesar de jovem, ele não se esquiva da responsabilidade e espera conseguir fazer o desfalque de Luis Fabiano ser menos sentido. "Claro que o Luis faz muita falta, ele é nosso goleador e artilheiro, mas minha vontade de entrar em campo e ajudar o time é sempre a mesma. Precisamos suprir a ausência dele de alguma maneira'', explicou o vice-artilheiro do time no ano, com 14 gols. / F.F.