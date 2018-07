Lucas Gaúcho garante motivação contra o Flu

Paulo César Carpegiani talvez tenha encontrado um antídoto para a falta de ambição que o São Paulo demonstrou contra o Vasco (empate por 1 a 1). Ontem, o técnico testou o jovem Lucas Gaúcho, autor do gol tricolor em São Januário, no time titular. O atacante, que fez apenas sua segunda partida como profissional, garantiu estar cheio de vontade para enfrentar o Fluminense, em jogo que pode alterar os rumos do Brasileiro, embora seja difícil mudar a situação do São Paulo. "É o momento que eu tenho para mostrar o meu melhor. Vou estar cheio de vontade", garante Lucas.