Lucas Leiva se recupera de lesão e volta a treinar no Liverpool

Curiosamente, como não tinha mais jogadores de linha no banco, Klopp precisou substituir Lucas Leiva por um goleiro, Shamal George. "Lucas está melhor e até já fez um aquecimento conosco, em que o deixamos fazer algumas atividades. Talvez ele possa treinar normalmente com o restante do elenco ainda hoje (quinta-feira)", comentou.

Klopp comentou ainda sobre a situação do atacante Sadio Mane, contratado nesta temporada pelo Liverpool. O senegalês sofreu um choque no ombro durante o treino de quarta-feira e chegou a preocupar. Mas, após ele passar por exames, descartou-se qualquer contusão mais séria. A dúvida é se ele poderá ou não enfrentar o Burnley, no sábado, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

"Neste momento, não tenho ideia se ele estará disponível para o final de semana, mas não acho que levará muito tempo para se recuperar. Seria melhor sem esse problema, mas coisas como essa sempre acontecerão", lamentou Klopp.