Lucas Lima treina e reforça o Santos contra o Inter no Beira-Rio

O Santos encerrou nesta quarta-feira a preparação para o duelo com o Internacional, quinta, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a presença do meia Lucas Lima, que estava defendendo a seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Assim, Lucas Lima está confirmado no confronto com o Inter, ainda mais que não foi aproveitado no duelo da última terça-feira do Brasil - a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, na Arena Amazônia. Além dele, o Santos também contará com o colombiano Copete, recuperado de dores musculares.

Em compensação, o Santos não poderá contar com o volante Thiago Maia, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e terá a sua vaga ocupada por Leo Cittadini. Com isso, o time paulista vai entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Além disso, o Santos terá como novidade no banco de reservas o atacante Walterson, destaque do time B na Copa Paulista, que foi relacionado por Dorival. "É a realização de um sonho. Nós, que viemos de times menores, sempre queremos chegar em time e ir para um jogo. Agradeço ao professor Dorival (Júnior) e a comissão técnica por estar confiando em mim”, destacou o atacante, que vai vestir camisa 45.

Walterson, que começou a carreira no São Bernardo, jogou o Campeonato Mineiro de 2014 pelo Guarani de Divinópolis e retornou à equipe do interior paulista, antes de chegar ao Santos B. Agora, aos 21 anos, está próximo de ganhar uma chance no time principal.

Confira a lista de relacionados do Santos para o duelo com o Inter:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Caju e Daniel Guedes.

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique e David Braz.

Meio-campistas: Renato, Lucas Lima, Vitor Bueno, Yuri, Jean Mota, Elano, Léo Cittadini, Vecchio e Rafael Longuine.

Atacantes: Ricardo Oliveira, Joel, Copete, Rodrigão e Walterson.