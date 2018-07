Lucas Lima viaja para o Espírito Santo e deve enfrentar o Fluminense

O meia Lucas Lima deve ser a principal novidade do Santos na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de ficar fora da derrota contra o Atlético Paranaense para recondicionamento físico, o meia está na lista de 23 jogadores que viajam nesta terça-feira. Por outro lado, Paulinho, que está com uma virose, vai desfalcar a equipe.

Na semana passada, Lucas Lima declarou que havia perdido vários dias de treinamento depois de uma torção no tornozelo direito, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. O início do Campeonato Brasileiro e a convocação para a Copa América com a seleção brasileira impediram que o jogador fizesse um trabalho específico para recuperar a forma física. O trabalho foi iniciado por uma decisão conjunta entre a comissão técnica, os preparadores físicos do Santos.

Lucas Lima ficou fora da partida contra o Atlético-PR (derrota por 1 a 0) e treinou ao longo do final de semana. O jogador encarou a situação com bom humor e chegou a divulgar uma foto nas redes sociais com grama no rosto após o treino de segunda-feira. Veja a lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense:

Goleiros

John e Vanderlei

Laterais

Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Zagueiros

Gustavo Henrique e Luiz Felipe

Meias

Elano, Fernando Medeiros, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Ronaldo Mendes, Thaigo Maia, Vitor Bueno, Valencia e Yuri

Atacantes

Gabriel, Joel e Rodrigão