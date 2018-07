Lucas marca, PSG goleia o Rennes e vai às oitavas da Copa da França

O Paris Saint-Germain garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da França nesta quarta-feira. Mesmo atuando fora de casa, o atual bicampeão do torneio não teve trabalho para golear o Rennes por 4 a 0, com gol de Lucas e show do alemão recém-contratado Julian Draxler.

Contratado em janeiro junto ao Wolfsburg, Draxler deu início à sua exibição nesta quarta-feira logo no primeiro tempo, aos 26 minutos. Thiago Motta deu lançamento longo para o alemão, que dominou com estilo e tocou por cobertura na saída do goleiro. A bola ainda tocou no pé da trave antes de entrar.

Amplamente superior, o PSG manteve-se em cima e marcou o segundo aos 37. Em rápido contra-ataque, Ben Arfa avançou pela esquerda e cruzou. A bola passou por todo mundo e sobrou para Lucas marcar sem goleiro. O mesmo Ben Arfa assistiu Draxler no terceiro gol, aos 22 minutos do segundo tempo. O alemão recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou firme para marcar outro belo gol.

Com o triunfo definido, o PSG diminuiu o ritmo, mas ainda assim chegou ao quarto gol já nos acréscimos. Depois de se consagrar como garçom, Ben Arfa recebeu de Pastore em cobrança rápida de falta, avançou sozinho e teve calma para deslocar o goleiro quando entrou na área.

As duas equipes agora voltam as atenções novamente para o Campeonato Francês. No próximo sábado, o PSG vai visitar o Dijon. No mesmo dia, o Rennes viaja para encarar o Bordeaux.

MONACO SOFRE

Ainda nesta quarta, o Monaco derrotou o Chambly, da terceira divisão, e também foi às oitavas de final. Fora de casa, o líder do Campeonato Francês abriu 3 a 0, sofreu o empate no fim da partida, mas confirmou o triunfo na prorrogação em um jogo de nove gols ao triunfar por 5 a 4.