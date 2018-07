Lucas, o bico-doce

O papo entre ambos pelo jeito foi bacana. Já na quarta-feira, Lucas teve desempenho muito bom, nos 4 a 0 sobre o Independente, pela Copa do Brasil. Neste domingo, decidiu o clássico com o Santos - com dribles e arrancadas importantes, além de passe preciso para Luís Fabiano que desembocou em pênalti e ao marcar o terceiro e decisivo gol tricolor. Saiu de campo aplaudido de pé pela plateia e recebeu elogios até de adversários. "O que desequilibrou foi a vontade do 7 do São Paulo, o Luquinha", admitiu Ganso, com carinho.

Craque desentender-se com o professor é filme manjado? Nossa, e como! Astro e chefe que não se bicam está na origem do esporte. Só perde, na sequência cronológica, para juiz ser chamado de ladrão e para técnico ouvir o coro de burro. Mas são quase contemporâneos. O enredo do desentendimento atual até foi dos mais água com açúcar, se bem que houve tentativa de empresário de apimentar a história, ao lembrar que seu cliente, no caso Lucas, era uma "Ferrari sem piloto". Suponho que se referia à Ferrari dos grandes momentos...

O episódio serviu para aumentar a audiência dos jogos do São Paulo. E para mexer com Lucas. A jovem estrela se encheu de amor-próprio, passou a fazer o que o técnico lhe ordenou - primeiro de birra, depois com consciência - e roubou a cena. Como aliás manda o figurino: a missão do craque é destacar-se, sair do lugar-comum, surpreender. Mesmo que nem sempre isso seja possível.

Lucas brilhou numa partida acima da média do Paulista, embora não tenha sido antológica. O São Paulo acuou o Santos, na primeira parte, ficou em vantagem com Casemiro (com toque de cabeça traiçoeiro de Edu Dracena) e criou oportunidades em número suficiente para ir com goleada para o intervalo.

Era para os são-paulinos só terem gastado o tempo na segunda fase diante de um rival cansado. Mas o Santos reagiu, empatou, ficou com um a mais, lançou-se à frente e deu espaço para o contragolpe. Assim nasceu o lance do gol de pênalti (duvidoso) de Luís Fabiano, iniciado por Lucas. O novo empate veio num dos raros momentos de inspiração de Neymar, que ainda tentou a virada. Desta vez sem o respaldo de Ganso, muito aquém da expectativa. Na verdade, o 10 passeou pelo gramado, com ar absorto, olhar perdido.

Ligado estava Lucas, que aos 41 minutos arrancou para a área, lançou Cortez e pegou o rebote para fechar o placar. Só o tira-teima para mostrar que estava impedido. Lucas viu que valeu a pena trocar a expressão bicuda por bom bico-doce. Sempre vale.

Silêncio solidário. Comovente a atitude do público, no sábado, quando Fabrice Muamba, congolês que atua no Bolton, sofreu ataque cardíaco, durante jogo no campo do Tottenham, em Londres. Fãs de ambas as equipes se mantiveram em silêncio, enquanto ocorria o atendimento, e aplaudiram o jovem quando saía de maca. O drama uniu os rivais.