Lucas pode reforçar o líder PSG no jogo de hoje A volta de Lucas à lista de convocados é a principal novidade do Paris Saint-Germain para a partida de hoje contra o Montpellier no Parque dos Príncipes. Ele não joga desde o dia 9 de março, quando sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a partida com o Nancy - motivo pelo qual foi cortado dos amistosos da seleção contra Itália e Rússia. O PSG lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Lyon, e faltam nove rodadas. Depois do jogo de hoje a equipe terá quatro dias de preparação para o choque de terça-feira em casa contra o Barcelona pela Copa dos Campeões.